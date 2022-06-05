Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi - Son Dakika
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Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi

05.06.2022 13:04

İzmir'de üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan ve hastanede tedavisi süren 8. sınıf öğrencisi Elif Tufan, LGS'ye doktor odasında girdi.

İzmir'de üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan ve hastanede tedavisi süren 8. sınıf öğrencisi Elif Tufan, LGS'ye doktor odasında girdi.

Menemen 9 Eylül Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki özel gereksinimli öğrenci Elif Tufan, 28 Mayıs'ta evinde makarna pişirirken sıcak su dolu tencerenin üzerine dökülmesi sonucu yaralandı.

Vücudunda yanıklar oluşan Tufan, Menemen Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun yüzde 18'inde birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan öğrencinin hastanedeki tedavisinin sürmesi nedeniyle ailesi, LGS'ye hastanede girme imkanı sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu.

Başvurunun onaylanmasının ardından Elif Tufan'ın Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokuluna bağlı hastane sınıfında öğretmenler Nezih Yaşar Bor ve Gülistan Çelik gözetiminde sınava girmesine karar verildi.

Tufan'ın tedavi gördüğü yanık tedavi servisinde bulunan doktor odası, sınav salonu haline getirildi.

Oyuncak sürprizi

Sınav öncesi Tufan'a, hastanede görevli bir doktorun aldığı oyuncak ayı, öğretmenler tarafından takdim edildi.

Bir elinde sargı bulunması nedeniyle sınavda sorular öğretmenler tarafından Tufan'a okundu, cevap kağıdına işaretlemeyi yine onlar yaptı.

Elif Tufan, AA muhabirine, tedavi sürecinin iyi gittiğini belirterek, hastanede sınava girmesine imkan tanıyanlara teşekkür etti.

Oyuncak ayı hediyesinin kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Tufan, "Mutluyum, şaşkınım, karışık duygular içerisindeyim. Küçükken ressam olmak istiyordum sonra vazgeçtim. Şu an düşündüğüm bir meslek yok." dedi.

Anne Zeynep Tufan da kızının sınava girememe ihtimali nedeniyle çok üzüldüğünü, herkesin kızı için seferber olmasının zor günlerde kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tufan, şöyle konuştu:

"Kızım sınava girsin, anı yaşasın, belki çok iyi olabilir. Sonra pişman olmamak için. Çocuklar, her şekilde devletimizin arkalarında olduğunu bilmeli. Okulumuz, sağlık kuruluşumuz, hastanemiz bize destek oldu. Herkesin bilinçlenmesini istiyorum. Çocuklarının hakkını her yerde arasınlar. Çocuklar her yerde imkanlarının olduğunu bilsinler, kendilerini her yerde anlatsınlar. Ben anlattım, kızım anlattı. Herkes de anlatsın."

Baba Mustafa Tufan da kızının iyi bir eğitim alarak üniversite okumasını çok istediğini dile getirdi.

Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi
Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi
Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi
Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Menemen, İzmir, LGS, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi - Son Dakika

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