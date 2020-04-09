Tedavisi tamamlanan 11 hasta alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavileri başarıyla tamamlanan 11 kişi, çalışanların alkışları arasında taburcu oldu. İyileşen hastalar tedbir altında hastaneden ayrıldı. - ERZURUM

Erzurum 'da korana virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 11 kişi bugün taburcu oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Hapşırmanın ardından mikrodamlacıklar böyle havada kalıyor

Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim