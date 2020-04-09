Tedavisi tamamlanan 11 hasta alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavileri başarıyla tamamlanan 11 kişi çalışanların alkışları arasında taburcu oldu. İyileşen hastalar tedbir altında hastaneden ayrıldı.

ERZURUM - Erzurum 'da korana virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 11 kişi bugün taburcu oldu.

- Tedavisi tamamlanan 11 hasta alkışlarla taburcu oldu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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