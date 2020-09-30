Tedavisi tamamlanan eşekler Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne götürüldü - Son Dakika

Tedavisi tamamlanan eşekler Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne götürüldü
Muğla'da sokaktan ve kırsal alanlardan getirilen bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı 3 eşek, tedavilerinin ardından Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne gönderildi.
Muğla'da sokaktan ve kırsal alanlardan getirilen bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı 3 eşek, tedavilerinin ardından Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne gönderildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine sokaktan ve kırsal alanlardan alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirilen 3 eşeğin veteriner hekimler tarafından tedavileri yapıldı.
Tedavileri tamamlanan eşekler, Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne nakil edildi.
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