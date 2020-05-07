Tedavisi tamamlanan 3 şahin ve 1 Mısır akbabası doğaya bırakıldı - Son Dakika

Tedavisi tamamlanan 3 şahin ve 1 Mısır akbabası doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da yaralı bulunarak tedavi edilen 3 şahin ve 1 Mısır akbabası doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'da yaralı bulunarak tedavi edilen 3 şahin ve 1 Mısır akbabası doğaya bırakıldı. Kentte 2013 yılından bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar Doğa 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, kurulduğu günden bu yana birçok hayvanın yaşama tutunmasına destek oldu. Geçtiğimiz aylarda yaralı bulunan 3 şahin ve 1 Mısır akbabası da merkezde tedavi altına alındı. Yaklaşık 1,5 ay süren tedavi sonucu yeniden sağlıklarına kavuşan yabani kuşlar, özel kafeslere doğaya bırakılacakları bölgeye taşındı. Burada kafesleri açan görevliler, 3 şahin ve 1 Mısır akbabasını serbest bıraktı. Kapakların açılmasıyla gökyüzüne fırlayan yabani kuşlar, yeniden kanat çırparak gözden uzaklaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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