Tedavisi tamamlanan 30 yaşındaki kaplumbağa, uydu cihazı takılıp denize bırakıldı

Bağırsaklarında bol miktarda plastik ve boynunda ve belirli yerlerinde yaraların olduğunu tespit edildi.

O anları unutulmaz kılmak isteyen turistler cep telefonlarına sarıldı

ANTALYA - Antalya'da 1.5 yıl önce karaya vurarak bağırsaklarında bol miktarda plastik ve boynunda ve belirli yerlerinde yaraların olduğunu tespit edilen kaplumbağa tedavisinin ardından denize geri bırakıldı. 30 yaşında bulunan ve 1 yıl boyunca hareketleri izlenecek olan kaplumbağanın üzerin uydu cihazı da takıldı. Turistler ise o anları ilgi ile izledi.

2020 yılı Ekim ayında Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük mahallesinde karaya halsiz bitkin bir vaziyette bulunan kaplumbağa Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi getirildi. İncelemeler sonucunda bağırsaklarında bol miktarda plastik olduğu boynunda ve belirli yerlerinde yaraların olduğunu tespit edildi. Veterinerler öncülüğünde plastiğin ve biriken gazın vücuttan atılması için ilaç tedavisine başlandı.

Uydu takip cihazı takıldı

Düzenli beslenmesi sonucunda 1,5 yıllık tedavinin ardından kaplumbağa Lara bölgesinde bulunan Lara Barut Collection Hotel'in de desteği ile denize geri bırakıldı. Kaplumbağanın üzerine ise 1 yıl boyunca hareketlerini ve beslenmesini takip etmek amacı ile uydu takip cihazı takıldı. Kaplumbağanın denize bırakılması otelde kalan onlarca turist tarafından da ilgi ile izlendi. O anları yakından takip eden turistler o anları unutulmaz kılmak için cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

"1 yıl boyunda nerelere gittiğini ve nasıl beslendiği hakkında bilgi sahibi olacağız"

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yakup Kaska, "Karaya halsiz ve bitkin vuran kaplumbağa merkezimize getirildi. Bağırsaklarında bol miktarda plastik olduğu ve boynunda yaralar olduğunu gördük. Bu süreçte plastiğin ve biriken gazın vücuttan atılması için veteriner hekimlerimiz öncülüğünde gerekli ilaç tedavisi başlandı. 1.5 yıl tedavinin sonucunda kaplumbağamız iyileşti. Dalabilir pozisyona geldi. Biz bulduğumuz kaplumbağalarımızı o bölgeye en yakın yerden doğaya bırakıyoruz. Hem kamuoyunda farkındalık arttırmak için hem de tedavi edilen kaplumbağaların bilgisini vatandaşlarımıza vermek istiyoruz. Uydu takip cihazı takıldı. 1 yıl boyunda nerelere gittiğini ve nasıl beslendiği hakkında bilgi sahibi olacağız. Bu cihaz sayesinde kaplumbağanın doğal ortama ne kadar ortama uyum sağladığını ve nerelere göç ettiğini takip edeceğiz. 30 yaşında tedavi edilerek kurtarılması popülasyona çok önemli bir katkı veriyor. Biz bu kaplumbağayı kurtardığımız zaman adeta bin yavruyu 25-30 yıl bakmak ile eş değer bir popülasyona katkı sağlıyoruz. Tekrar doğal ortama gönderilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Bu kaplumbağa sayesinde dünyadaki barış artsın"

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan ise, "Kaplumbağanın soy ismini 'barış' koyduk. Lara Barış olsun. Çünkü bu dünyaya salındı. Bu kaplumbağa sayesinde dünyadaki barış artsın. Bu sayede biz de mutluluk yaşıyoruz. Pamukkale Üniversitesi sıfır atık projesinde öncüdür. Vahşi, hayatın korunmasında da öncülük yapmaktadır. Bu konuda biz tüm paydaş ilişkilere açığız" diye konuştu.