Tedavisi Tamamlanan Akbaba Doğaya Salındı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde jandarma ekiplerince geçen ay yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.
Şanlıurfa
'nın merkez Eyyübiye
ilçesinde jandarma ekiplerince geçen ay yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı asayiş timlerinin kırsaldaki çalışmaları sırasında bulduğu nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan akbaba daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban
Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Ayağındaki halkada "Sırbistan
" ibaresi bulunan kızıl akbaba, yaklaşık 1,5 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Reşat Ektiren, yaptığı açıklamada, akbabanın yağışlar ve soğuk havanın da etkisiyle beslenemediğini ve bu yüzden güçten düştüğünü söyledi.
Uzun süren tedavinin ardından hayvanın sağlığına kavuştuğunu aktaran Ektiren, bunun için mutlu olduklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:49 Kaynak: AA
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