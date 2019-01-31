Son Dakika Haberleri: Tedavisi Tamamlanan Akbaba Doğaya Salındı

Tedavisi Tamamlanan Akbaba Doğaya Salındı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde jandarma ekiplerince geçen ay yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.

Tedavisi Tamamlanan Akbaba Doğaya Salındı, System.String[]
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde jandarma ekiplerince geçen ay yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin kırsaldaki çalışmaları sırasında bulduğu nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan akbaba daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Ayağındaki halkada "Sırbistan" ibaresi bulunan kızıl akbaba, yaklaşık 1,5 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Reşat Ektiren, yaptığı açıklamada, akbabanın yağışlar ve soğuk havanın da etkisiyle beslenemediğini ve bu yüzden güçten düştüğünü söyledi.

Uzun süren tedavinin ardından hayvanın sağlığına kavuştuğunu aktaran Ektiren, bunun için mutlu olduklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:49 Kaynak: AA

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