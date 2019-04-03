Son Dakika Haberleri: Tedavisi Tamamlanan Angut Kuşu, Doğaya Bırakıldı

Tedavisi Tamamlanan Angut Kuşu, Doğaya Bırakıldı

57 dakika önce

ELAZIĞ'da, vatandaşların yaralı halde bulduğu angut kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Tedavisi Tamamlanan Angut Kuşu, Doğaya Bırakıldı, System.String[]
ELAZIĞ'da, vatandaşların yaralı halde bulduğu angut kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Elazığ- Bingöl karayolu üzerindeki Güney Barajı gölü yakınlarında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan angut kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavisi yapılan kuş, tekrar doğaya salındı.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:01 Kaynak: DHA

Güney, Bingöl, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlerin Bitmesinin Ardından Tanzim Çadırları Açılmadı Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 12:58:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tedavisi Tamamlanan Angut Kuşu, Doğaya Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]