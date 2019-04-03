Tedavisi Tamamlanan Angut Kuşu, Doğaya Bırakıldı

ELAZIĞ'da, vatandaşların yaralı halde bulduğu angut kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

ELAZIĞ'da, vatandaşların yaralı halde bulduğu angut kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.



Elazığ- Bingöl karayolu üzerindeki Güney Barajı gölü yakınlarında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan angut kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavisi yapılan kuş, tekrar doğaya salındı.



- Elazığ

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