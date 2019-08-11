Son Dakika Haberleri: Tedavisi tamamlanan balıkçıl kuşu doğaya salındı
Son Dakika Güncel Haber

Tedavisi tamamlanan balıkçıl kuşu doğaya salındı

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 gün önce yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Tedavisi tamamlanan balıkçıl kuşu doğaya salındı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 gün önce yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de yaralı kuşu fark eden Selahaddin Eyyubi Havalimanı çalışanları, yetkililere haber verdi.
Yüksekova Belediyesine bağlı ekiplerce hayvan tedavi merkezine götürülen kuş, tedavi altına alındı.
Gerekli bakımları yapılan ve rehabilitasyon süreci tamamlanan balıkçıl kuşu, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Belediye veterineri Hekim Kaçan, yaptığı açıklamada, kuşu merkeze getirdiklerinde bacağında kanamasının olduğunu belirterek, rehabilitasyon merkezinde tedavi ettiklerini söyledi.
Kaçan, merkezde bakım evi olmadığı için evinde eşi ve çocuklarıyla baktığı kuşu, sağlığına kavuşan kuşu doğal yaşam alanına bıraktığını aktardı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı
Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürmüştü! Şoke eden detaylar ortaya çıktı Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan'dan PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 12:15:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tedavisi tamamlanan balıkçıl kuşu doğaya salındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]