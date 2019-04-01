Son Dakika Haberleri: Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, Antalya'da

Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, Antalya'da

1 saat önce

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından memleketi Antalya'ya döndü.

Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, Antalya'da, System.String[]
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından memleketi Antalya'ya döndü. 

Deniz Baykal, 16 Ekim 2017 tarihinde, beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından Baykal, fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Geçen yıl 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. 

Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından Deniz Baykal, bugün sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Antalya'ya döndü. Saat 10.35'te Antalya Havalimanı'na inen Baykal'ı, yakın arkadaşları karşıladı. Baykal, ardından ambulansla kızı Aslı Baykal'ın Kepez ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı köyündeki evine geçti. Deniz Baykal'ın istirahat edeceği bu evde, yaklaşık 2 ay boyunca düzenleme yapıldı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:44 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Deniz Baykal, Antalya, Güncel
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