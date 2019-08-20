Son Dakika Haberleri: Tedavisi tamamlanan Ebabil kuşu doğaya bırakıldı
Son Dakika Güncel Haber

Tedavisi tamamlanan Ebabil kuşu doğaya bırakıldı

1 saat önce

Van'da geçtiğimiz hafta yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan Ebabil kuşu doğaya bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan Ebabil kuşu doğaya bırakıldı, System.String[]
Van'da geçtiğimiz hafta yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan Ebabil kuşu doğaya bırakıldı.

Van'da geçtiğimiz hafta Van Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü elemanları tarafından yaralı olarak bulunan Ebabil kuşu, tedavisi yapılmak üzere Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Teslim alınan kuş tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde teslim edildi. Yaklaşık bir haftalık tedavinin ardından iyileşen Ebabil kuşu, doğal alnına bırakıldı. - VAN
Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti
Kayyum atamalarına DSP Genel Başkanı'ndan destek açıklaması geldi AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama: Temiz oylar teröre istismar ettirilmemeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:46:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tedavisi tamamlanan Ebabil kuşu doğaya bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]