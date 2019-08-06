Tedavisi tamamlanan karaca doğaya bırakıldı
3 saat önce
Artvin'de köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Artvin Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:31 Kaynak: AA
'de köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. Borçka
ilçesinin Zorlu köyünde köpeklerin saldırısı nedeniyle yaralanan karaca, durumu fark eden köylüler tarafından Artvin Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi.
Yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin ardından iyileşen 3 yaşındaki karaca, Zorlu köyündeki ormanlık alanda doğaya salındı.
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