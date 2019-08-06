Son Dakika Haberleri: Tedavisi tamamlanan karaca doğaya bırakıldı
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Tedavisi tamamlanan karaca doğaya bırakıldı

3 saat önce

Artvin'de köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan karaca doğaya bırakıldı, System.String[]
Artvin'de köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Borçka ilçesinin Zorlu köyünde köpeklerin saldırısı nedeniyle yaralanan karaca, durumu fark eden köylüler tarafından Artvin Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin ardından iyileşen 3 yaşındaki karaca, Zorlu köyündeki ormanlık alanda doğaya salındı.
Milli Parklar Müdürlüğü, Borçka, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:31 Kaynak: AA
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