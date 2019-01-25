Tedavisi Tamamlanan Kızıl Akbaba Doğaya Salındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde zehirlenme teşhisi konulan ve tedavisi tamamlanan kızıl akbaba, doğaya bırakıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde zehirlenme teşhisi konulan ve tedavisi tamamlanan kızıl akbaba, doğaya bırakıldı.





Akdağ'da çobanlar tarafından hareketsiz halde bulunduktan sonra rehabilitasyon merkezinde zehirlendiği teşhisi konulan kızıl akbabanın tedavisi tamamlandı.



İyileşen akbaba, Çivril ilçesi Akdağ bölgesinde görevlilerce doğaya salındı.



Denizli Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Hamdi Akan, yaban hayvanlarına karşı daha duyarlı olunmasını istedi.



Akdağ bölgesinin koruma altında olduğuna dikkati çeken Akan, "Bölgeyle birlikte birçok mevkide avlanmak zaten yasak. Ekiplerimizin bölgelerdeki denetimleri aralıksız sürüyor. Yaban hayatını hep birlikte korumamız gerekiyor. Yaban hayatının gelecek nesillere aktarılması çok önemli. "diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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