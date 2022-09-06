Edinilen bilgiye göre dün akşam vatandaşlar merkezde bir kızıl şahin buldu. Vatandaşlar durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Kızıl şahini teslim alan ve muayenesini yapan ekipler kızıl şahini belli bir süre tedavi altında tuttu. Durumunun iyi olduğu görülen kızıl şahin tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika

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