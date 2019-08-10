Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya salındı
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Van'da geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, tekrar doğal ortamlarına kavuştu.
Van Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:30 Kaynak: İHA
'da geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, tekrar doğal ortamlarına kavuştu.
Van'da geçtiğimiz hafta yaralı olarak bulunan yaralı Kızıl Şahin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban
Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir haftalık tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından Kızıl Şahin, tekrar doğal alanına bırakıldı. - VAN
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