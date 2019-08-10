Son Dakika Haberleri: Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya salındı
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Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya salındı

58 dakika önce

Van'da geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, tekrar doğal ortamlarına kavuştu.

Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya salındı, System.String[]
Van'da geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, tekrar doğal ortamlarına kavuştu.

Van'da geçtiğimiz hafta yaralı olarak bulunan yaralı Kızıl Şahin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir haftalık tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından Kızıl Şahin, tekrar doğal alanına bırakıldı. - VAN
Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:30 Kaynak: İHA
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