Tedavisi tamamlanan yaralı kurt özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika

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Tedavisi tamamlanan yaralı kurt özgürlüğüne kavuştu
6 saat önce
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.
3 ay önce ilçeye bağlı Güneşli mevkiinde aracın çarpması sonucu arka ayaklarından yaralanan olarak bulunan ve Harikalar Diyarında bulunan hayvanat bahçesinde tedavi altına alınan kurt, sağlığına kavuştu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvanat bahçesinden alınan kurt, doğaya salındı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:12 Kaynak: İHA
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