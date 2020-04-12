Tedavisi tamamlanan yaralı kurt özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvanat bahçesinden alınan kurt, doğaya salındı. - KAYSERİ

3 ay önce ilçeye bağlı Güneşli mevkiinde aracın çarpması sonucu arka ayaklarından yaralanan olarak bulunan ve Harikalar Diyarında bulunan hayvanat bahçesinde tedavi altına alınan kurt, sağlığına kavuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi

Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi