Tedavisi tamamlanan yavru çakalı Vali Şentürk doğaya saldı - Son Dakika

Tedavisi tamamlanan yavru çakalı Vali Şentürk doğaya saldı

Su yalaklarından yaban hayvanların faydalandığı anlamak için fotokapan kuruldu

1440 rakımlı Erikli Tabiat Parkında doğa yürüyüşü yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

"Parkın bulunduğu bölgedeki Sofular Yaylası da görülmeye değer güzellikte"

BİLECİK - Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yaralı bulunan ve Bursa Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlanan dişi yavru çakalı doğaya saldı. Vali Şentür ayrıca su yalaklarından yaban hayvanların faydalandığı anlamak için fotokapan kurdu.

Bilecik'in tarihini, farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarını ve bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, hem turizme katmak hem de değer olarak bölge insanın da farkındalığını geliştirmek amacıyla pandemi kurallarına uyularak, 10 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. 1440 rakımlı Bozüyük Erikli Tabiat Parkı Atatürk Köşkü önünden başlayan doğa yürüyüşünde gerek bitki örtüsüyle gerekse büyüleyici coğrafi yapısıyla dolu yürüyüş sırasında zaman zaman ormanlık alanda engebeler nedeniyle zorlanılsa da doğa manzarasını da izleme fırsatı bulunuldu. Sofular Yaylasından tekrar Atatürk Köşkü önünde tamamlanan yürüyüşte, Vali Şentürk, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yaralı bulunan ve Bursa Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlanan dişi yavru çakalı doğaya saldı.

"Erikli Tabiat Parkının bulunduğu bölgedeki Sofular Yaylası da görülmeye değer güzellikte"

Erikli bölgesinde bulunan yaban hayvanlarına yönelik su yalağı ile su yalaklarından yaban hayvanlarının faydalanıp faydalanmadığını tespit etmek üzere fotokapan kurulumunu gerçekleştiren Vali Şentürk, "Korona virüsle mücadelemiz devam ederken 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde tedavisi tamamlanan yavru çakalı doğaya saldık. Yaklaşık 10 kilometrelik bir yürüyüşte gerçekleştirdik. Bilecik'in her tarafı ayrı bir güzel ama Erikli Tabiat Parkının bulunduğu bölgedeki Sofular Yaylası da görülmeye değer güzellikte. Bitki örtüsüyle Doğu Karadeniz'deki gür ormanlarının bir benzerini burada görmek mümkün" dedi.

Vali Şentürk 10 kilometrelik yürüyüşün ardından Erikli Tabiat Parkında kampta "Arazide Hayatı İdame" eğitimi yapan AFAD, 112, EDAK ve TRAC üyeleri ile bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Bilal Şentürk'e, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, ve il genel meclisi üyeleri ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Çağrı Merkezi, Edebali Arama Kurtarma Derneği ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti üyeleri yürüyüşte eşlik etti.