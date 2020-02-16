Tedavisi yapılan karaca doğaya bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tedavisi yapılan karaca doğaya bırakıldı - Son Dakika

Tedavisi yapılan karaca doğaya bırakıldı

7 saat önce

Artvin'de yaralı bulunan karaca, tedavisi tamamlanarak doğaya salındı.

Artvin'de yaralı bulunan karaca, tedavisi tamamlanarak doğaya salındı.

Borçka ilçesinin Güneşli köyünde yaşayan İsmet Kakşi, bir hafta önce yolda yaralı bir karaca buldu.

Durumu Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildiren Kakşi, yaralı hayvanı bölgeye gelen ekiplere teslim etti.

Yaklaşık 2 yaşında olduğu belirlenen karaca, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan karaca, bulunduğu bölgeye götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

İsmet Kakşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, karacayı çok bitkin ve yaralı halde bulduğunu belirterek, "Biz bir gece sahip çıktık. Sonra yetkililere teslim ettik. Bir hafta bakımını yaptılar. Bugün de doğaya bırakıyoruz. Doğal yaşamı korumak hepimizin görevi. Milli Parklara teşekkür ediyoruz." dedi.

Tedavisi yapılan karaca doğaya bırakıldı

Güneşli, Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız
Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı Şırnak Valiliği, yaşlı kadına darp iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 21:05:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tedavisi yapılan karaca doğaya bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]