Tedavisi Yapılan Puhu Doğaya Bırakıldı
1 saat önce
Iğdır'da soğuktan etkilenmiş halde bulunan Puhu, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.
Iğdır
'da soğuktan etkilenmiş halde bulunan Puhu, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.
Gece avcısı, ormanlık alan, dik yamaç, kayalık ve dağlarda yaşayan puhu kuşu hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte vücut sıcaklığını kaybederek Iğdır Üniversitesi
kampüsüne sığındı. Soğuyan havaların etkisiyle hipodermi yaşayan ve uçma kabiliyetini kaydeden puhu kuşu Rektörlük konutuna sığındı. Ekipler yaptıkları fiziki kontroller sonucu puhu yırtıcısının kanatlarında herhangi bir sorun olmadığını, uçma kapasitesinin yerinde olduğunu ve vücut sıcaklığının tekrar normale dönmesi ile uçabileceğini ifade etti. Tedavisi yapılan puhu kuşu, daha sonra doğaya bırakıldı. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:45 Kaynak: İHA
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