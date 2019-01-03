Tedavisi Yapılan Yaralı Şahin Doğaya Salındı
14 dakika önce
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.
MANİSA'nın Kırkağaç
ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.
Kırkağaç ilçesinde yaşayanlar, 5 gün önce ovada yaralı bir şahin buldu. Kırkağaç Belediyesi Veteriner Kliniği'ne getirilen şahinin sağ kanadı ve sol ayağında yara olduğu görüldü. Veteriner Volkan İşler tarafından tedavi edilen şahin, daha sonra Milli Parklar Müdürlüğü
'ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavisinin ardından iyileşen şahini doğaya saldı.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:42 Kaynak: DHA
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