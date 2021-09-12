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ŞANLIURFA - Tedavisi yoğun bakımda süren 73 yaşındaki Kovid-19 hastasından "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Tedavisi yoğun bakımda süren 73 yaşındaki Kovid-19 hastasından "aşı olun" çağrısı

12.09.2021 11:00

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören 73 yaşındaki Ali Küreken, asılsız söylentiler yüzünden aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören 73 yaşındaki Ali Küreken, asılsız söylentiler yüzünden aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Kovid-19 aşısı yaptırmayan Ali Küreken, ateş, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle Siverek Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan PCR testi pozitif çıkan Küreken, artan şikayetleri nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Küreken, yaşadığı sıkıntılı süreci AA muhabirine anlattı.

Küreken aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu dile getirerek, "Aşı olup yakalananların durumunun iyi olduğunu biliyorum. Aşı olmayanların sonu benim gibi yoğun bakım ünitesi. Şu an çok acı çekiyorum. Keşke aşı olsaydım. Aşı olun arkadaşlar, pişman olmazsınız. Aşılarımı yapsaydım asla yoğun bakım ünitesine düşmezdim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum." dedi.

"Aşı olmayanların Kovid-19'a daha kolay yakalandıkları netleşti"

Kovid-19 yoğun bakım ünitesi sorumlusu Uzman Doktor Sümeyra Gökdemir, yoğun bakıma alınan hastaların büyük çoğunluğunun aşısız ya da eksik doz aşı yaptıranlar olduğunu belirtti.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların aşı olmamaları nedeniyle yaşadıkları pişmanlığı dile getirdiklerini ifade eden Gökdemir, "Keşke aşı olsaydık' diyorlar. Yakınlarıyla da görüştüğümüzde onlar da aşı olmadıkları için pişman olduklarını dile getiriyorlar. 73 yaşındaki hastamız yine aşısız hastalarımızdan biri. Şu an yoğun bakımda olduğu için mutsuz ve aşı olmadığı için de pişman olduğunu sürekli dile getiriyor." diye konuştu.

Gökdemir, tedavisi yoğun bakımda tamamlanan hastaların aşı onayı geldiğinde aşı olacaklarını hatta çevrelerini de aşı olmaları gerektiği konusunda bilgilendireceklerini söylediklerini aktararak, "Aşı olmayan kişilerin Kovid-19'a daha kolay yakalandıkları ifadesi günümüzde artık netleşti." şeklinde konuştu.

Anne adaylarının da 3'üncü aydan sonra aşı yaptırabileceklerini belirten Gökdemir, "Emziren anneler ki ben de emziren bir anneyim, aşılarını olabilirler. Ben de aşımı tanımlandığı ilk gün yaptırdım. Şu an tam doz aşılıyım ve aşılarımda eksik yok." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA - Tedavisi yoğun bakımda süren 73 yaşındaki Kovid-19 hastasından aşı olun çağrısı
ŞANLIURFA - Tedavisi yoğun bakımda süren 73 yaşındaki Kovid-19 hastasından aşı olun çağrısı
ŞANLIURFA - Tedavisi yoğun bakımda süren 73 yaşındaki Kovid-19 hastasından aşı olun çağrısı
ŞANLIURFA - Tedavisi yoğun bakımda süren 73 yaşındaki Kovid-19 hastasından aşı olun çağrısı
ŞANLIURFA - Tedavisi yoğun bakımda süren 73 yaşındaki Kovid-19 hastasından aşı olun çağrısı
ŞANLIURFA - Tedavisi yoğun bakımda süren 73 yaşındaki Kovid-19 hastasından aşı olun çağrısı
ŞANLIURFA - Tedavisi yoğun bakımda süren 73 yaşındaki Kovid-19 hastasından aşı olun çağrısı
ŞANLIURFA - Tedavisi yoğun bakımda süren 73 yaşındaki Kovid-19 hastasından aşı olun çağrısı
ŞANLIURFA - Tedavisi yoğun bakımda süren 73 yaşındaki Kovid-19 hastasından aşı olun çağrısı

Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, PCR Testi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Tedavisi yoğun bakımda süren 73 yaşındaki Kovid-19 hastasından 'aşı olun' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Tedavisi yoğun bakımda süren 73 yaşındaki Kovid-19 hastasından "aşı olun" çağrısı - Son Dakika
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