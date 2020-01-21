Tedavisine başlanılan Taha'yı, Başkan Şerifoğulları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tedavisine başlanılan Taha'yı, Başkan Şerifoğulları ziyaret etti - Son Dakika

Tedavisine başlanılan Taha'yı, Başkan Şerifoğulları ziyaret etti

6 saat önce

Elazığ'da beynindeki tümör nedeniyle bir gözünün görme yetisini kaybettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahip çıktığı 6 yaşındaki Taha'yı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyaret etti.

Tedavisine başlanılan Taha'yı, Başkan Şerifoğulları ziyaret etti, System.String[]

Elazığ'da beynindeki tümör nedeniyle bir gözünün görme yetisini kaybettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahip çıktığı 6 yaşındaki Taha'yı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyaret etti.


Merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde ikamet eden Azine ve Rıfat Sis çiftinin 2 çocuğundan 6 yaşındaki Taha'nın beyninde ortaya çıkan tümör, sol gözünün görme yetisini kaybetmesine neden oldu. Küçük Taha ve ailesinin durumunun medyada gündeme gelmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla anne Azine Sis'e ulaşıp tüm masrafları da üstelenerek sahip çıktı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a giden tetkikleri yapılan küçük Taha Elazığ'a dönmesiyle tedavi sürecine başlandı.


Yaklaşık 3 aylık tedavi sürecinin ardından tekrar İstanbul'a gidecek olan Taha'yı, Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları evinde ziyaret etti. Başkan Şerifoğulları, aileden Taha'nın tedavi sürecine ilişkin bilgi aldı. Küçük Taha ile yakından ilgilenen Şerifoğulları, her zaman ailenin yanında olacaklarını aktardı. - ELAZIĞ

Recep Tayyip Erdoğan, Edibe Şahin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan talimatı verdi, Meclis'e sunulacak! Hayvanlara karşı işlenen suçlara 'hayvan polisi' geliyor
İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:43:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tedavisine başlanılan Taha'yı, Başkan Şerifoğulları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]