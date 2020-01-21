Tedavisine başlanılan Taha'yı, Başkan Şerifoğulları ziyaret etti - Son Dakika

Elazığ'da beynindeki tümör nedeniyle bir gözünün görme yetisini kaybettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahip çıktığı 6 yaşındaki Taha'yı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyaret etti.



Merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde ikamet eden Azine ve Rıfat Sis çiftinin 2 çocuğundan 6 yaşındaki Taha'nın beyninde ortaya çıkan tümör, sol gözünün görme yetisini kaybetmesine neden oldu. Küçük Taha ve ailesinin durumunun medyada gündeme gelmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla anne Azine Sis'e ulaşıp tüm masrafları da üstelenerek sahip çıktı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a giden tetkikleri yapılan küçük Taha Elazığ'a dönmesiyle tedavi sürecine başlandı.



Yaklaşık 3 aylık tedavi sürecinin ardından tekrar İstanbul'a gidecek olan Taha'yı, Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları evinde ziyaret etti. Başkan Şerifoğulları, aileden Taha'nın tedavi sürecine ilişkin bilgi aldı. Küçük Taha ile yakından ilgilenen Şerifoğulları, her zaman ailenin yanında olacaklarını aktardı. - ELAZIĞ