Tedavisini aksatan hasta, ölümden döndü - Son Dakika
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Tedavisini aksatan hasta, ölümden döndü

7 saat önce

BATMAN'da böbrek yetmezliği hastası görme engelli Salih Dal (70), tedavisini aksatınca ölümden döndü.

Tedavisini aksatan hasta, ölümden döndü, System.String[]

BATMAN'da böbrek yetmezliği hastası görme engelli Salih Dal (70), tedavisini aksatınca ölümden döndü. Hipertansiyon ve solunum sıkıntısı çekince hastaneye kaldırılan Dal, 10 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Batmanlı böbrek yetmezliği hastası Salih Dal, diyaliz merkezinde haftada 3 gün olan tedavisini bir süre aksatınca, hipertansiyon ve solonum sıkıntısı çekmeye başladı. Aynı zamanda görme engelli olan Dal, 10 gün önce yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle yakınları tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlanan Dal, hayati tehlikeyi atlattı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde görevli Nefroloji Uzmanı Dr. Zeki Kemeç, "Hipertansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği olan Salih Dal, haftada 3 kez hemodiyalize girmesi gerekirken, buna uymadı. Bundan dolayı hipertansiyon ve solonum sıkıntısı yaşadı ve çok hızlı bir şekilde genel yoğun bakım servisine alındı. Oksijen ve karbondioksit değerleri normal sınırların dışına çıkınca solunum cihazına bağlandı. Yoğun infiltrasyon nedeniyle, akciğer filminde neredeyse havalandırmayı yapacak parankim kalmamıştı. Mortalite oranları yüksek, akut solunum yetmezliği, zatürre, akciğerde su toplanması hastalıklarından tecrübelerimize dayanarak ön planda akciğer ödemi olabileceği düşünüldü. Hastanın kliniği, laboratuvarı, görüntülemeleri günlük takip edildi. 3'üncü günde solunum cihazından ayrıldı. 10 gün içinde taburcu edildi" dedi.

'TEDAVİMİ ARTIK AKSATMAYACAĞIM'

Salih Dal, yeniden yaşama tutunduğu için mutlu olduğu ifade ederek, tedavisinin artık aksatmayacağını söyledi. Dal, "Hemodiyalize düzenli olarak girmediğim için solunum sıkıntısı yaşadım. Yoğun bakıma alındım ve ölümden döndüm. Diyaliz hastaları seanslarına mutlaka dikkat etmeleri gerek. Şimdi düzenli olarak diyalize giriyorum. Sağlığımızın kıymetini bilelim. Her ne kadar yaşamım diyaliz makinesine bağlı olsa da her şeye rağmen yaşamak güzel. Bundan böyle diyaliz tedavimi aksatmayacağım" diye konuştu.


Salih Dal, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
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