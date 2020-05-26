Tedavisini Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti, tümörü yüzde 15 küçüldü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavi edilmek üzere Elazığ'dan İstanbul'a götürülen 6 yaşındaki Taha Sis'in sol gözünün görme yetisini tamamen kaybetmesine neden olan beyin tümörü, yapılan tedavilerin ardından yüzde 15 küçüldü.

Elazığ'ın merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi İshak Sunguroğlu Caddesi'nde yaşayan Rıfat (36) ve Azine Sis'in (32) 6 yaşındaki oğulları Taha Kemal Sis'in sol gözü, göz sinirleri üzerinde ortaya çıkan tümör nedeniyle görme yetisini kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında Taha'nın tedavisini üstlenerek aileyi İstanbul'a götürttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda anne Azine Sis ile yaptığı görüşmede, Taha'nın ameliyatı için gerekli her şeyin yapılacağını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Yeditepe Üniversitesinde tedavi gören Taha Sis'in sol gözünde görme yetisini tamamen kaybetmesine neden olan beyin tümörü, tedavilerin ardından yüzde 15 küçüldü. İstanbul'da bir otelde kalan Taha'nın kemoterapisi için belirli aralıklarla hastaneye gidilerek tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.

Tedavisi devam eden Taha bir video paylaşarak, "Tayyip dede, bayramın mübarek olsun, ellerinden öpüyorum. Allah senden razı olsun. Seni çok çok seviyorum. Ben Tayyip dedemi dinliyorum ve dışarıya çıkmıyorum" dedi.

(İHA)