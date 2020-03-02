Tedavisini Sağlık Bakanlığının üstlendiği yabancı uyruklu bebeğin sağlık durumu iyi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tedavisini Sağlık Bakanlığının üstlendiği yabancı uyruklu bebeğin sağlık durumu iyi - Son Dakika

Tedavisini Sağlık Bakanlığının üstlendiği yabancı uyruklu bebeğin sağlık durumu iyi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde erken doğumla dünyaya gelen ve Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle tedavisi üniversite hastanesince üstlenilen yabancı uyruklu bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tedavisini Sağlık Bakanlığının üstlendiği yabancı uyruklu bebeğin sağlık durumu iyi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde erken doğumla dünyaya gelen ve Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle tedavisi üniversite hastanesince üstlenilen yabancı uyruklu bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.


İlçede yaşayan 25 yaşındaki İsveçli Ida Svarvarefelt ve 38 yaşındaki Norveçli Ted Nyquist, 17 Ocak'ta 28 haftalık dünyaya gelen ve "Alicia" ismini verdikleri kız bebeklerinin sağlık durumuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Baba Nyquist, ilçede kontrol amaçlı gittikleri hastaneden Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilen eşinin, burada doğum yaptığını söyledi.

Bebeğin sağlık sorunları nedeniyle özel hastanede kalmasının gerektiğini anlatan Nyquist, "Bunun bir maliyeti oldu. Bir süre sonra sıkıntı yaşamaya başlayınca arkadaşlarımız bize yardım etmek için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Bu kampanya da gittikçe büyüdü, 1500 kişiye ulaştı." diye konuştu.


İsveç'te yaşayan gazeteci bir arkadaşının konuyu ele aldığını aktaran Nyquist, sonrasında durumun Sağlık Bakanlığına yansıdığını kaydetti.


Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın devreye girdiğini belirten Nyquist, "Sağlık Bakanının yardımıyla bebeğimizi özel hastaneden Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk ettirdik. Şu an orada tedavi görüyor. Sağlık durumu iyiye gidiyor." dedi.


Anne Svarvarefelt ise daha önce beyin kanaması geçiren bebeğinin şimdi durumun iyi olduğunu kaydetti.

Yaklaşık bir yıl önce ilçeye yerleştiklerini anlatan Svarvarefelt, "Alanya'da yaşamaya devam etmek istiyoruz. Kesinlikle Türkiye'de kalacağız. Bebeğimizin Türkiye'de doğmasını istiyorduk. Hiç pişman değiliz. Ayrıca güvendiğimiz, iyi bir doktor bulduk." diye konuştu.


Yabancı uyruklu çiftin erken doğan bebekleriyle ilgili sosyal medyada yardım kampanyası başlatılmıştı. Özel hastanedeki bakım ücretinin yüksek olması nedeniyle, Bakan Fahrettin Koca'nın talimatıyla bebeğin tedavisi üniversite hastanesince üstlenilmişti.

Yaşananları ailenin sosyal medyada duyurmasından sonra İsveçli ve Norveçli binlerce kişi, Türk bayraklı paylaşımlar yaparak Koca ve Türkiye'ye teşekkür etmişti.

Türk Eğitim Derneği, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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