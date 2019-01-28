Son Dakika Haberleri: Tedaviye Alınan 2 Caretta Caretta Kurtarılamadı

Tedaviye Alınan 2 Caretta Caretta Kurtarılamadı

32 dakika önce

MUĞLA ve İzmir'de, avcıların denize attığı ağlar yüzünden zarar gören ve tedaviye alınan caretta caretta türü 2 deniz kaplumbağası kurtarılamadı.

Tedaviye Alınan 2 Caretta Caretta Kurtarılamadı, System.String[]
MUĞLA ve İzmir'de, avcıların denize attığı ağlar yüzünden zarar gören ve tedaviye alınan caretta caretta türü 2 deniz kaplumbağası kurtarılamadı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkilileri, kurumlarında tedaviye alınan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarıyla ilgili açıklama yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü yetkililerinin ihbarıyla 13 Ekim 2018'de tedaviye alınan ve 'Esra' ismi verilen caretta carettanın, yapılan kontrollerde 1 metreden daha uzun misina yuttuğunun belirlendiği kaydedildi. Caretta carettanın aşırı kilo kaybettiği için gözlem altında tutulduğu, bağırsağındaki 1 metreden uzun misina ve aydınlatma ışığının ise çıkarıldığı belirtildi. Caretta carettanın sırtındaki kabuğu üzerinde yosunlaşmalar ve parazitleri olduğu, tedaviye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Yetkililer, "Unutmayalım, yanlış balıkçılık faaliyetleri sonucunda bir deniz kaplumbağası her ne kadar ağlardan ya da iğnelerden kurtarılsa da bu yaşaması için yeterli olmuyor. Sindirim sistemine kadar giden misinalar, plastik atıklar yaşamları için büyük tehdit oluşturuyor" diyerek avcıları uyardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de geçen 19 Ocak'ta bulunan, 'Turkuaz' ismi verilen bir diğer caretta carettanın da kurtarılamadığı kaydedildi. İki yüzgecinde yoğun enfeksiyon ve kabuğunda darbe izleri tespit edildiğini belirten yetkililer, "Ölü dokuları temizlenen, antibiyotik ve vitamin takviyesi uygulanan yaralı kaplumbağa, gözlem altında tutuluyordu. Balık ağına takılma sonucu yaralandığı düşünülen Turkuaz'ın reflekslerinde bir gelişme kaydedilemedi ve maalesef kaybettik" dedi.

Öte yandan Aydın'ın Didim ilçesindeki bir marinada halsiz bulunan caretta caretta, yapılan kontrollerinin ardından sahil güvenlik ekiplerince tekrar denizle buluşturuldu.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:17 Kaynak: DHA

Ortaca, İzmir, Muğla, Güncel
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