Tedaviye giden yaşlı çiftin evini soydular - Son Dakika
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Tedaviye giden yaşlı çiftin evini soydular

06.10.2022 18:49

Tedaviye giden yaşlı çiftin evini soydular Hastanede tedavi gören felçli kadının evine giren hırsızlar değerli eşyaları çalıp kayıplara karıştı Karabük'te, felçli olan ve tedavi için hastanede yatan Fatma Adakoğlu isimli kadının evine giren hırsızlar eşyaları çaldı.

Tedaviye giden yaşlı çiftin evini soydular

Hastanede tedavi gören felçli kadının evine giren hırsızlar değerli eşyaları çalıp kayıplara karıştı

KARABÜK - Karabük'te, felçli olan ve tedavi için hastanede yatan Fatma Adakoğlu isimli kadının evine giren hırsızlar eşyaları çaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi Abide Sokak'ta meydana geldi. Ankara'da yaşayan Eray Adakoğlu, felçli annesi Fatma Adakoğlu'nu tedavisi için Karabük'ten alıp Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Annesinin hastaneye yatış işlemleri sonrası, anne babasıyla vedalaşıp Ankara'ya dönen Adakoğlu, akrabalarının aramasıyla eve hırsız girdiğini öğrenip tekrar Karabük'e geldi. Eve gelen polis ekipleri inceleme yapıp, delil topladı. Hırsızlık şüphelilerinin zemin kattaki dairenin korkuluğunu kırıp, pencereyi açarak içeri girdiği belirlendi.

Dün sabah annesi ve babasını alıp tedavi için Bolu'ya gittiklerini söyleyen Eray Adakoğlu, daha önce de benzer bir olay yaşadıklarını belirterek, " Demir korkulukları kırıp eve giriyorlar. Odanın da kapısı kilit olduğundan onu da kırıp odaları açmışlar. Televiyon ve değerli eşyaları almışlar." dedi.

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Son dakika haberleri! Hastanede tedavi görürken eve hırsız girdi Son dakika haberleri! Hastanede tedavi görürken eve hırsız girdi
Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Karabük, Ankara, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tedaviye giden yaşlı çiftin evini soydular - Son Dakika

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