Son dakika haberleri: Tedaviye giderken hastaneye 100 metre kala kaza yaptı - Son Dakika

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Tedaviye giderken hastaneye 100 metre kala kaza yaptı

SAMSUN - Samsun'da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye tedaviye giden genç kadın hastaneye 100 metre kalan içinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobil ile çarpışması sonucu yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinin Bölmeçayır Mahallesi'nde ikamet eden Muradiye Günaslan hastalanınca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktordan randevu aldı. Genç kadın akrabası Bahri Gökkaya'nın aracıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 metre mesafedeki kavşakta hemşire Senem Çiçek idaresindeki 05 ABG 092 plakalı otomobil ile Bahri Gökkaya yönetimindeki 55 SH 267 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan hasta Muradiye Günaslan yaralandı. Yaralılar kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.