İneğin ayağında delik açan veteriner sonrasında olanlara inanamadı! - Son Dakika
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İneğin ayağında delik açan veteriner sonrasında olanlara inanamadı!

29.11.2022 14:36

Tedaviye gittiği ineğin iltihaplı ayağında küçük bir delik açan veteriner, bir anda akmaya başlayan iltihap sebebiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan video izleyenleri de şaşırttı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda arka bacağında aşırı şişlik bulunan bir inekten dışarı fışkıran iltihap izleyenleri oldukça şaşırttı. Yayınlanan görüntülerde, ahırdaki bir ineğin bacağında büyük bir apse olduğu ve bacağının apse nedeniyle şiştiği görüldü.

VETERİNERDEN YARDIM İSTEDİLER

İnekleri rahatsızlanan bir aile veterinerden yardım istedi. Çağrı üzerine hasta ineğin yanına gelen veteriner, bir iğne yardımıyla işlemi gerçekleştirdi. Elindeki iğneyi ineğin iltihaplı olan bacağına batıran veteriner, içerdeki iltihabın dışarı akmasını sağladı.

OLUK OLUK AKTI

İğnenin açtığı delikten dışarı saniyelerce akan iltihap, inekte bulunan sıkıntıyı giderdi. İneğin bacağından akan iltihabı görenler gözlerine inanamadı. O anlar kısa sürede binlerce kez izlendi. Veterinerin de akan iltihabın fazlalığı nedeniyle şaşırdığı belirtildi.

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SON DAKİKA: İneğin ayağında delik açan veteriner sonrasında olanlara inanamadı! - Son Dakika
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