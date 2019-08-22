Son Dakika Haberleri: Tedaviye gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptı
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Tedaviye gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptı

1 saat önce

ADANA'da sağlık ocağına tedavi olmaya giden Eyüp E. (29), sağlık memurunun cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Tedaviye gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptı, System.String[]

ADANA'da sağlık ocağına tedavi olmaya giden Eyüp E. (29), sağlık memurunun cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Tedavi olmak için sağlık ocağına giden  Eyüp E., sıra numarası alıp beklemeye başladı. Daha sonra acil müdahale odasına giren şüpheli, burada çalışan sağlık memurunun sedye üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. İğne vurulduktan sonra sağlık ocağından ayrılan şüpheli, kayıplara karıştı.

Bir süre sonra cep telefonunun çalındığı fark eden görevli, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan sabıkası bulunan,  Eyüp E.  yakalandı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Sağlık Memuru, Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:07 Kaynak: DHA
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