Tedaviye ihtiyacı olan Berat'a Büyükşehir'den yardım eli

KOCAELİ (İHA) – 'Kocaeli'de yaşayan Durmuş ailesinin 4.5 yaşındaki oğlu Mekrosefali ve Hipoksi hastası Berat Durmuş'a Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sahip çıktı.



Gölcük Saraylı Konutları'nda oturan Durmuş ailesinin 4.5 yaşındaki oğulları Berat Durmuş'a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sahip çıktı. Mekrosefali ve hipoksi hastalıklarıyla mücadele eden Berat'ın ailesine ağır engelli yardımı bağlandı. Aileye ayrıva düzenli olarak gıda ve giyim yardımları için 41 kart verildi. Durmuş ailesinin yardım talebinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Alparslan ve Dilan Durmuş çiftinin ilk çocukları olan Berat Durmuş'un yardım beklediğine ilişkin çıkan haberin ardından Başkan Büyükakın, aileye sahip çıkılması için çalışma başlattı.



Talebin ardından ocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdüren Berat'ın ailesini ziyaret etti. Ekipler tarafından talepleri dinlenen aileye ağır engelli yardımı bağlandı. Berat'ın sağlık masrafları için Durmuş ailesine ağır engelli yardımı bağlanırken ayrıca gıda ve giyim ihtiyaçları için 41 kart verildi. Durmuş ailesi oğullarına ve kendilerine sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ