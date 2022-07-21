Tedaviyi beğenmeyince ağabeyiyle gittiği klinikte diş hekimini darbetti - Son Dakika
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Tedaviyi beğenmeyince ağabeyiyle gittiği klinikte diş hekimini darbetti

21.07.2022 12:26
Tedaviyi beğenmeyince ağabeyiyle gittiği klinikte diş hekimini darbetti

MERSİN'de kendisine uygulanan diş tedavisini beğenmeyen S.S. ile ağabeyi G.S., geldiği klinikte diş hekimi A.H.Z.'yi darbetti.

MERSİN'de kendisine uygulanan diş tedavisini beğenmeyen S.S. ile ağabeyi G.S., geldiği klinikte diş hekimi A.H.Z.'yi darbetti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından hekimin park halindeki aracına da zarar veren şüphelilerden S.S. tutuklandı, G.S., serbest kaldı.

Olay, 19 Temmuz'da Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde hizmet veren poliklinikte meydana geldi. Diş rahatsızlığıyla hastaneye gelen S.S., iddiaya göre diş hekimi A.H.Z.'nin kendisine uyguladığı tedaviyi beğenmeyerek ayrıldı ve daha sonra ağabeyi G.S. ile yeniden geldi. S.S., burada diş hekimine saldırıda bulundu. S.S ile G.S., hekime hakaretlerde de bulundu. S.S., klinikten ayrılırken de diş hekimi A.H.Z.'nin aracına da zarar verdi.

ARACA ZARAR VERDİĞİ ANLAR KAMERADA

Klinik çalışanları durumu Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Araca zarar vermeleri güvenlik kamerasına yansıyan S.S. ile ağabeyi G.S., yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki kardeş, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi. S.S., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tedaviyi beğenmeyince ağabeyiyle gittiği klinikte diş hekimini darbetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tedaviyi beğenmeyince ağabeyiyle gittiği klinikte diş hekimini darbetti - Son Dakika
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