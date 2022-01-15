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Tedaviyle gözlerini açtırdığı köpek hayat ışığı oldu - Son Dakika

Tedaviyle gözlerini açtırdığı köpek hayat ışığı oldu

15.01.2022 10:57
Tedaviyle gözlerini açtırdığı köpek hayat ışığı oldu

Kırklareli'nde yaşayan Bülent Türker, yıllar önce bir köpeğin gözlerini tedavi ettirmesiyle başlayan hayvan sevgisi sayesinde her gün ormanlık alana giderek köpekleri besliyor.

Kırklareli'nde yaşayan Bülent Türker, yıllar önce bir köpeğin gözlerini tedavi ettirmesiyle başlayan hayvan sevgisi sayesinde her gün ormanlık alana giderek köpekleri besliyor.

Vize ilçesinden 23 yaşındayken gittiği Hollanda'da bir bankada işe başlayan 58 yaşındaki Türker, uzun yıllar banka müdürlüğünü yaptı.

Daha sonra çeşitli firmalarda yöneticilik yapan Türker, yaklaşık 10 yıl önce geldiği Türkiye'de görme yetisini kaybeden sokak köpeği ile karşılaştı.

Köpeği hemen veterinere götürerek tedavi ettiren Türker'in o günden sonra sokak hayvanlarına ilgisi arttı.

Türker, 2011 yılından sonra Vize'ye dönerek gelirinin bir bölümünü sokak hayvanları için harcamaya başladı.

Ormanlardaki sokak köpeklerini beslemek için aracıyla sık sık uzun yol kateden Türker, onları kaynattığı kemik suyu, konserve ve kuru mamayla besliyor.

Can dostlara masallar

Sokakta yaşayan hayvanların karınlarını doyurduktan sonra onlara masal da anlatan Türker, AA muhabirine, sadık dost olan sokak köpeklerini çok sevdiğini ve onların sorunlarıyla ilgilenilmesi gerektiğini söyledi.

Bülent Türker, "Yıllar önce bir köpeğin gözlerini açtırmıştım, o köpek beni hiç bırakmadı. Onun sayesinde hayvan sevgisi başladı. Her gün geliyorum, onlara masallar, hikayeler anlatıyorum, karınlarını doyurduktan sonra oynuyoruz. İnsanlardan daha candan davranıyorlar. Hiçbir beklentileri yok." dedi.

Türker, çevre köyleri dolaşıp hayvanları beslediğini ve bakımlarını yaptığını anlattı.

Sokak köpeklerini beslemekten, onlarla zaman geçirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Türker, şöyle konuştu:

"İnsanlara 10 kere verirsin, bir kere vermezsin senden kötüsü olmaz. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Daha benim arabanın korna sesini duyunca ormandan geliyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. Sabah bunlar doymadan yemek yemiyorum, kendime bunu hak görmüyorum. Doyduklarında seviniyorlar, yüzümü öpüyorlar, sarılıyorlar. Ben onlarla mutlu oluyorum. İnsanların hayvanları tanıdıkça, sevdikçe çok mutlu olacaklarına inanıyorum. Bunlar insana bir hayat veriyor. Ormanlar bu sahipsiz canlarla dolu. Kışın onları çok zor şartlar bekliyor. Lütfen herkes hayvanlara doğaya sahip çıksın."

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hayvan sevgisi, Bülent Türker, Kırklareli, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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