Son Dakika Haberleri: Tedavülde Olmayan Brezilya Parası ile Dolandırıcılığa Hapis

Tedavülde Olmayan Brezilya Parası ile Dolandırıcılığa Hapis

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de İbrahim Altun'a (80) tedavülde olmayan Brezilya parası vererek karşılığında 700 lirasını alan Halil İbrahim Kahraman,, 1 yıl 3 ay hapis ve 2 bin lira da para cezasına çarptırıldı.

Tedavülde Olmayan Brezilya Parası ile Dolandırıcılığa Hapis, System.String[]
ESKİŞEHİR'de  İbrahim Altun'a (80) tedavülde olmayan Brezilya parası vererek karşılığında 700 lirasını alan Halil İbrahim Kahraman,, 1 yıl 3 ay hapis ve 2 bin lira da para cezasına çarptırıldı.

Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Altun camiden çıktığı sırada yanına tanımadığı Halil İbrahim Kahraman geldi. Kahraman, oğlunun askerde olduğunu söyleyerek Altun'dan dolar karşılığı para istedi. Teklifi kabul eden Altun, dolar sandığı para karşılığında Kahraman'a 700 lira verdi. Altun'un olayı yakınlarına anlatması üzerine Kahraman'ın kendisine verdiği ve dolar sandığı paraların tedavülden kaldırılmış Brezilya Reali olduğu anlaşıldı. Altun'un şikayetçi olduğu Kahraman gözaltına alındı. Şüpheli Halil İbrahim Kahraman hakkında Eskişehir 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SANIĞA HAPİS CEZASI

Bugün yapılan duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen İbrahim Altun, "Olay günü camiden çıktıktan sonra evime gidiyordum. Sokakta yanıma gelen ve tanımadığım kişi, oğlunun askerde olduğunu, acil para göndermesi gerektiğini söyledi. Benden dolar karşılığı Türk Lirası istedi. Yanımda bulunan ve yeni çektiğim emekli maaşımın 700 lirasını dolar karşılığı verdim. Daha sonra yanımdan ayrıldı. Yakınlarıma durumu anlattım. Meğer verdiği para dolar değil, Brezilya parasıymış. Üstelikte tedavülden kalkmış. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

'Dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından sabıkası bulunan Halil İbrahim Kahraman ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme hakimi, sanık Kahraman'ı, 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis, ve 2 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:48 Kaynak: DHA

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