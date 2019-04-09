Son Dakika Haberleri: Tedavülde Olmayan Parayla Dolandırıcılığa Hapis Cezası

Tedavülde Olmayan Parayla Dolandırıcılığa Hapis Cezası

53 dakika önce

Eskişehir'de tedavülden kaldırılan Brezilya parası karşılığı bir şahsın 700 lirasını alan şüpheli, 1 yıl 3 ay hapis ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Tedavülde Olmayan Parayla Dolandırıcılığa Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de tedavülden kaldırılan Brezilya parası karşılığı bir şahsın 700 lirasını alan şüpheli, 1 yıl 3 ay hapis ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Alınan bilgiye göre olay, merkez Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Altun isimli yaşlı şahsın yanına camiden çıktığı esnada daha önce tanımadığı ve oğlunun askerde olduğunu söyleyen Halil İbrahim K. geldi. Oğlunun askerde olduğunu söyleyen şahıs, Altun'dan elinde bulunan dolar karşılığı para istedi. Şahsın teklifini kabul eden Altun, dolar sandığı para karşılığında Kahraman'a 700 TL verdi. Altun'un olayı yakınlarına anlatmasının ardından şahsın kendisine verdiği ve dolar sandığı paraların tedavülden kaldırılmış Brezilya Reali olduğu anlaşıldı. Şikayet üzerine Halil İbrahim K., gözaltına alınarak hakkında Eskişehir 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Brezilya Reali olduğunu anladı

Bugün görülen duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen İbrahim Altun, "Olay günü camiden çıktıktan sonra evime gidiyordum. Sokakta yanıma gelen ve tanımadığım kişi, oğlunun askerde olduğunu, acil para göndermesi gerektiğini söyledi. Benden dolar karşılığı Türk lirası istedi. Yanımda bulunan ve yeni çektiğim emekli maaşımın 700 lirasını dolar karşılığı verdim. Daha sonra yanımdan ayrıldı. Yakınlarıma durumu anlattım. Meğer verdiği para dolar değil, Brezilya parasıymış. Üstelik de tedavülden kalkmış. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Daha önceden 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından sabıka kaydı bulunan Halil İbrahim K. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Halil İbrahim K., 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 2 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:23 Kaynak: İHA

İbrahim Altun, Eskişehir, Brezilya, 3. Sayfa
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