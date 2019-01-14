Tedavülden Kalkan 500000 Lira, Afrikalılar İçin Bağışlandı
53 dakika önce
HOLLANDA'daki Schiphol Havalimanı'nda, Afrika'da sağlık çalışmalarında kullanılması amacıyla kurulan bağış ünitesinde, tedavülden 14 yıl önce kaldırılan '500000' Türk Lirası dikkati çekti.
HOLLANDA'daki Schiphol Havalimanı
'nda, Afrika
'da sağlık çalışmalarında kullanılması amacıyla kurulan bağış ünitesinde, tedavülden 14 yıl önce kaldırılan '500000' Türk Lirası dikkati çekti.
Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak bilinen Hollanda
'nın başkenti Amsterdam
'a birkaç kilometre uzaklıktaki Schiphol Havalimanı'nın farklı noktalarında, bağışların toplandığı para toplama üniteleri bulunuyor. Afrika'da sağlık çalışmaları yürüten 'Uçan doktorlar'ın (Amref), Afrika'da kalıcı sağlık değişikliği nedeniyle bağış talep ettiği üniteler, birçok ülkenin farklı para birimiyle doluyor. Türk paralarının da görüldüğü yardım ünitelerinden birinde, 14 yıl önce tedavülden kaldırılan '500000' Türk Lirası olması dikkati çekti.
- Hollanda
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:55 Kaynak: DHA
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