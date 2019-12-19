Tedbir al güvende kal - Son Dakika

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6 saat önce

TÜBİTAK BUTAL 'Laboratuvar Güvenliği Resim Sergisi' Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde açıldı.

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TÜBİTAK BUTAL 'Laboratuvar Güvenliği Resim Sergisi' Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde açıldı.


Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüzde test/analizin önemiyle hayatımıza kattıklarının öğrenciler arasında yaygınlaştırılması için oluşturmak maksadıyla 'Laboratuvar güvenliği' konulu resim sergisi BTM'de ziyarete açıldı. Çocukların hayal güçlerini kullanarak yeteneklerinin geliştirilmesini teşvik etmek maksadıyla TÜBİTAK BUTAL tarafından Bursa genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren ilk 12 eser, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Öğrencilerin hayal güçleri ve geleceğe yönelik projeksiyonlarını yansıtan sergi, 2 Şubat 2020 tarihine kadar açık kalacak. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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