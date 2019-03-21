‘Tedbir alınmazsa fındıkta 1 milyar dolar gelir kaybı olur’
1 saat önce
Bahçe zararlıları ile mücadele için seferberlik başlatan fındık ihracatçıları tedbir alınmazsa fındıkta 1 milyar dolara yakın gelir kaybı olacağını kaydettiler.
Bahçe
zararlıları ile mücadele için seferberlik başlatan fındık ihracatçıları tedbir alınmazsa fındıkta 1 milyar dolara yakın gelir kaybı olacağını kaydettiler.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:51
Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı
6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Erdek Belediye Başkanı Görevden Alındı