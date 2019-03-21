Son Dakika Haberleri: ‘Tedbir alınmazsa fındıkta 1 milyar dolar gelir kaybı olur’

‘Tedbir alınmazsa fındıkta 1 milyar dolar gelir kaybı olur’

1 saat önce

Bahçe zararlıları ile mücadele için seferberlik başlatan fındık ihracatçıları tedbir alınmazsa fındıkta 1 milyar dolara yakın gelir kaybı olacağını kaydettiler.

‘Tedbir alınmazsa fındıkta 1 milyar dolar gelir kaybı olur’, System.String[]
Bahçe zararlıları ile mücadele için seferberlik başlatan fındık ihracatçıları tedbir alınmazsa fındıkta 1 milyar dolara yakın gelir kaybı olacağını kaydettiler.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:51 

Bahçe, Ekonomi
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