"Tedbir alınmazsa konkordato artar"

Sanica Grubu Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Fatinoğlu, acil tahsilat konusu ile ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, aksi halde konkordato ilan eden firma sayısının daha da artacağını ifade etti.

Sanica Grubu Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Fatinoğlu, acil tahsilat konusu ile ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, aksi halde konkordato ilan eden firma sayısının daha da artacağını ifade etti.

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