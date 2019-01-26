Son Dakika Haberleri: "Tedbir alınmazsa konkordato artar"

"Tedbir alınmazsa konkordato artar"

1 saat önce

Sanica Grubu Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Fatinoğlu, acil tahsilat konusu ile ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, aksi halde konkordato ilan eden firma sayısının daha da artacağını ifade etti.

Sanica Grubu Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Fatinoğlu, acil tahsilat konusu ile ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, aksi halde konkordato ilan eden firma sayısının daha da artacağını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:03 

Ekonomi
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