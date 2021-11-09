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Tedbir-i Mekân Projesinde afet eğitimi - Son Dakika

Tedbir-i Mekân Projesinde afet eğitimi

09.11.2021 09:32
Tedbir-i Mekân Projesinde afet eğitimi

Büyükşehir personeli tarafından olası bir deprem ve diğer afetlerde işitme engelli bireylere afet öncesi ve sonrasına yönelik eğitim verildi

Deprem ve diğer afetlerde özellikle afet sonrasında insanların doğru ve bilinçli hareket etmesi birçok hayatı kurtarıyor. Tedbir-i Mekân Projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca Hüma Hatun Kampında, uzman personel tarafından 65 yaş üstü kişiler özelinde işitme engelli bireylere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

UZMAN PERSONELDEN EĞİTİM

Deprem kuşağında olan ülkemizde olası deprem ve diğer afetlerden öncesi ve sonrasında yapılacak olanlar hayati önem taşıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, işitme engelli bireylere yönelik düzenlenen afet eğitiminde Büyükşehir Belediyesi Sismoloji Merkezi İnceleme ve Deprem Eğitim Merkezi uzmanları tarafından afet öncesi bina ve evlerde neler yapılmalı, afet sırasında hangi pozisyonlarda durulmalı ve afet sonrasında yapılması gerekenler gibi davranışlar anlatıldı.

ÖĞRENCİLERDEN ÇÖK-KAPAN-TUTUN HAREKETİ

Eğitimde ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Sismoloji Merkezi İnceleme ve Deprem Eğitim Merkezi uzmanı tarafından afet öncesi ve sonrası yönelik sunum şeklinde bilgilendirme yapıldı. İki çocuk izleyici, uzman gözetiminde depremde hayati öneme sahip çök-kapan-tutun hareketi yaptı. Uzmanın ve bilgilendirici videolardaki sesler işitme engelli bireylere bir personel tarafından işaret dilinde tercüme edildi.

250 YAŞLI VATANDAŞIN EVİNDE EŞYA SABİTLEMESİ YAPILACAK

Tedbir-i Mekân Projesi kapsamında 65 yaş ve üzeri yaşlıların evlerindeki eşyaları sabitlemek isteyip de imkânı veya kabiliyeti olmayan ve Kocaeli'de ikamet eden 250 yaşlı vatandaşa güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak için evlerinde uygulama yapacak.

TEDBİR-İ MEKÂN PROJESİ NEDİR?

Tedbir-i Mekân Projesi; 65 yaş üzeri bireylerin deprem felaketinden görebilecekleri zararları en aza indirmek, önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde yaygınlaştırmak, eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve her vatandaşın temel bir insan hakkı olan daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrede yaşama hakkına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Engelli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tedbir-i Mekân Projesinde afet eğitimi - Son Dakika


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