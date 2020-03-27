Tedbir için kapatılan kıraathanede kumar oynayan 11 kişiye para cezası - Son Dakika

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Tedbir için kapatılan kıraathanede kumar oynayan 11 kişiye para cezası
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye idari para cezası verildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye idari para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde devriye gezen ekiplerce fark edilen şüpheliler, para cezasının ardından serbest bırakıldı.
İş yeri sahibi hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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