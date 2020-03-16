Tedbir olarak müşteriler tek tek alınınca banka önlerinde kuyruklar oluştu - Son Dakika

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Tedbir olarak müşteriler tek tek alınınca banka önlerinde kuyruklar oluştu
6 saat önce
Tedbir olarak müşteriler tek tek alınınca banka önlerinde kuyruklar oluştu Banka önlerinde korona virüs kuyruğu Ankara'nın Sincan ilçesinde vatandaşlar Korona virüs tedbirleri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca banka önlerinde kuyruklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:49 Kaynak: İHA
Tedbir olarak müşteriler tek tek alınınca banka önlerinde kuyruklar oluştu
Banka önlerinde korona virüs kuyruğu
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde vatandaşlar Korona virüs tedbirleri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca banka önlerinde kuyruklar oluştu.
Sincan'da çeşitli işlemleri yaptırmak için bankalara gelen müşteriler Korona virüs tedbirlerine takıldı. Müşteriler, Korona virüs tedbiri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, içeri Korona virüs gerekçesiyle tek tek alındıklarını belirterek kuyrukta yan yana sıra beklemelerinin çelişki oluşturduğunu söylediler.
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