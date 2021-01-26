"Tedbirler Alınsın ve İşyerlerimiz Açılsın" - Son Dakika

İstanbul , Samsun , Ankara , Bursa ve Antalya 'daki kafe-bar ve turizm sektörü çalışanları, "tedbirler alınsın, işyerleri açılsın" talebiyle basın açıklaması yaptılar

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"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı