Tedbirler azaltıldı, dünyaca ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı - Son Dakika

Avustralya'da son 24 saatte 11 vaka görülürken korona virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 84'e, vaka sayısı ise 6 bin 731'e yükseldi. - SİDNEY

Yeni korona virüs vakalarındaki düşüşün sürdüğü Avustralya'da salgın tedbirleri aşamalı olarak gevşetiliyor. Ülkede dünyaca ünlü Bondi Plajı kısmen yeniden açıldı. Plajın açılmasıyla sörf tahtalarını alan yüzlerce Sidneyli plaja akın etti. Yaklaşık 5 haftadır kapalı olan dünyaca ünlü plajda sosyal mesafe tedbirleri kapsamında güneşlenmeye izin verilmiyor. Plaj, 07.00 ile 17.00 saatleri arasında açık kalacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır

Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım