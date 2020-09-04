Tedbirler bu kez kaligrafi sanatı ile sıralandı - Son Dakika

Tedbirler bu kez kaligrafi sanatı ile sıralandı

Korona virüs tedbirlerini kaligrafi ile kağıda döktü, dağıtmaya başladı

Kaligraf Özdemir Şenova;

"El yazısıyla yazalım, belki daha iyi anlaşılır dedik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kaligraf Özdemir Şenova, dikkat çekmek amacıyla Korona virüs tedbirlerini kaligrafi ile kağıda dökerek vatandaşları uyardı.

Korona virüs (Covid-19) vakalarının yükseliş göstermeye başlaması ile birlikte tedbirler büyük önem taşımaya devam ediyor. Özellikle hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirler konusunda vatandaşlar sık sık uyarılırken ilginç bir yöntem ise Eskişehir'de yaşayan Kaligraf Özdemir Şenova'dan geldi. Güzel yazı sanatı olarak bilinen kaligrafi ile tedbirleri sıralayarak dikkat çekmek isteyen Şenova, Korona virüse karşı önlemleri uygulamayan vatandaşlara da kendi yöntemiyle tepki gösterdi.

"El yazısıyla yazalım, belki daha iyi anlaşılır dedik"

Tedbirlerin çok kez tekrarlandığını fakat dikkat etmeyen vatandaşlar nedeniyle böyle yöntem tercih ettiğini belirten Kaligraf Şenova, "Çok yazıldı, çok söylendi. Biz de bunun görselini şovlayalım dedik. El yazısıyla yazalım, belki daha iyi anlaşılır dedik. Ruhumuzu katarak yazıya belki daha çok anlaşılırız dedik. Yazarak mesaj vermek istedik biz de" şeklinde konuştu.

"Bunları iş yerlerinize, dükkanlarınıza, evlerinize asın diyoruz"

Yazdığı Korona virüs tedbirlerini çevresindeki insanlara hediye ettiğini belirten Kaligraf Özdemir Şenova, evlerine ve iş yerlerine asmaları konusunda da tembihlediğini ifade etti. Şenova yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eşimize, dostumuza, komşumuza yazarak onlara hediye ediyoruz. Bunları iş yerlerinize, dükkanlarınıza, evlerinize asın diyoruz. Temizliğe dikkat etmek, hijyen konusu, mesafe gibi şeylerle alakalı yazarak hediye ediyoruz. Bilgisayar çıktısı değil, biz el yazılarımızla yapıyoruz. Bizim daha çok görselliğimiz farklı olduğu için bilgisayar çıktısına göre daha çok dikkat çeker diye düşündük. Aslında el yazmaları gördükleri zaman daha çok sevinip mutlu oluyorlar. Bilgisayar çıktısından ziyade el yazısı olduğu zaman daha çok dikkat çektiğini söylüyorlar."