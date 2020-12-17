Tedbirler etkisini gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor - Son Dakika

Tedbirler etkisini gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor

Kırklareli kurallara uyuyor, harita yeşile dönüyor

KIRKLARELİ - Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri uygulayan Kırklareli'nin risk haritası kırmızıdan yeşile dönmeye başladı.

Kırklareli'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karara göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin insanların yoğun olduğu bölgelerde denetimi sıklaştırması üzerine risk haritası son üç haftaya göre kırmızıdan yeşile dönmeye başladı.

Korona virüsü vakalarını ve vaka temaslılarını risk haritası üzerinde gösteren Hayat Eve Sığar uygulamasında Kırklareli'nde 26 Kasım, 17 Aralık tarihleri arasında bölge bölge yeşile dönmeye başladığı gözlemlendi.

26 Kasım, 17 Aralık tarihlerinde büyük değişim

Trakya Bölgesinde son haftalarda artan vakalara göre Kırklareli'nde 26 Kasım ile 17 Aralık tarihlerinde risk haritasının yeşile dönmeye başlandığı gözlemlenirken, hala çok yüksek riskli bölgelerde alınan tedbirlerle riskin azalması bekleniyor.

Buna rağmen İl merkezinde kırmızı devam eden bölgeler Kırklarelilileri endişelendiriyor.