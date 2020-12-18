Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü - Son Dakika

Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü

18.12.2020 18:35
Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü, System.String[]

İZMİR'de son haftalarda koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından uygulanan tedbir ve kısıtlamalar sonuç verdi.

İZMİR'de son haftalarda koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından uygulanan tedbir ve kısıtlamalar sonuç verdi. Son 1 haftada günlük vaka sayısında yüzde 35 oranında düşüş yaşandığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Adana, Samsun, İzmir valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla internet üzerinden toplantı yaparak 4 ilde salgının son durumunu değerlendirdiklerini açıkladı. İzmir'de son haftalarda yaşanan vaka artışı ise tedbir ve kısıtlamalar sayesinde düşüşe geçti. Bakan Koca, İzmir'de son bir hafta içinde günlük vaka sayısında yüzde 35 düşüş olduğunu açıkladı. Koca'nın paylaştığı rakamlara göre, hastane doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 78 oldu.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Konak Meydanı'nda vakit geçiren İzmirliler de kısıtlamaların işe yaradığını söyledi. Vaka sayılarında gözle görülür bir azalma olduğunu düşünen Ali Kurtaral, "Halk olarak önlemlerimizi alırsak, kurallara uyarsak daha da düşeceğinden eminim. Umarım bir an önce pandemiden kurtuluruz. Kısıtlamalar işe yaradı, gözle görülür bir düşüş olur. Olumlu bir karar. Türk halkı olarak elimizi vicdanımıza koyup, elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.'VATANIMIZI SEVİYORSAK KENDİMİZİ KORUYACAĞIZ'Konak Meydanı'nda güvercinleri besleyen Emirhan Kurtboğan, "Vatandaşların kendi aldığı tedbirlerle sayılar azaldı. Hastanelerde doluluk devam ediyor. Mücadeleye devam etmek gerekiyor. Ülke zor günler geçiriyor. Vatandaşlar olarak bizim görevimiz önlem almak. 2 aydır evden hiç çıkmıyorum. Bugün nefes almak için çıktım. Vatanımızı seviyorsak, devletten beklemeyip kendimizi koruyacağız" şeklinde konuştu.'KISITLAMALAR İŞE YARADI'Vatandaşların kendi tedbirlerini alması gerektiğini söyleyen Rukiye Dalkılıç, "Hafta sonu kısıtlamalarının etkisiyle vaka sayısı düşmüş olabilir. İnsanlarımız zaten kendini düşünerek tedbir alsa sorun olmaz. Ama yapmıyor herkes. Kendi kendimize önlem almamız gerekiyor. Ben kalabalıkta durmuyorum, tek başıma bir köşede oturdum bir şeyler atıştırıyorum. Eldiven takıyorum. Kalabalığa girmem, mesafe yok" dedi.Hafta sonu kısıtlamalarının vaka sayılarına etki ettiğini söyleyen Şakir Koçanlı ise "Tedbirli olacağız. Neresi kalabalıksa oraya gitmiyorum. Elimizden geldiğince korunacağız. Ancak bu şekilde virüsü yeneriz. Yeni yılda azalacağını düşünüyorum. Bekliyoruz" dedi.

Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü
Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü
Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü
Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü
Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü
Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü
Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü
Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü
Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü

Fahrettin Koca, Adana, Hatay, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü - Son Dakika


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