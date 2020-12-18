Tedbirler işe yaradı, İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 düştü - Son Dakika

İZMİR'de son haftalarda koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından uygulanan tedbir ve kısıtlamalar sonuç verdi. Son 1 haftada günlük vaka sayısında yüzde 35 oranında düşüş yaşandığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Adana, Samsun, İzmir valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla internet üzerinden toplantı yaparak 4 ilde salgının son durumunu değerlendirdiklerini açıkladı. İzmir'de son haftalarda yaşanan vaka artışı ise tedbir ve kısıtlamalar sayesinde düşüşe geçti. Bakan Koca, İzmir'de son bir hafta içinde günlük vaka sayısında yüzde 35 düşüş olduğunu açıkladı. Koca'nın paylaştığı rakamlara göre, hastane doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 78 oldu.