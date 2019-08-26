Tedbirler işe yaradı, kaza ve trafik kazalarındaki ölüm oranı ciddi oranda düştü

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Semih Özmeriç, trafikte alınan tedbirler sayesinde trafik kazalarının önlenmesi bakımından önemli bir mesafe kat edildiğini belirterek "Geçen yıl Kurban bayramında 106 ölümlü trafik kazasında 137 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu yıl alınan tedbirler sayesinde 45 ölümlü trafik kazasında 50 can kaybı yaşandı. Hedefimizi bu sayıyı daha da aşağıya çekmek" dedi.



Yaz tatilinin son haftalarının yaşandığını ve özellikle son günlerde trafik yoğunluğunun artarak devam edeceğini belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, aşırı sıcakların da etkisi ile trafikte dikkat dağınıklığının artabileceğini belirterek tüm sürücülerin kurallara azami derecede riayet etmesini istedi. İnsan yaşamındaki bazı hataların sadece hatanın sahibini etkilese de trafikte yapılan hatanın sadece sahibini bağlamadığını belirten Başkan Semih Özmeriç, trafik bilincinin artık bir yaşam kültürü haline gelmesi gerektiğini söyledi. Özmeriç, "İstatistiki verilere göre; Geçen yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 106 ölümlü trafik kazasında 137 kişinin hayatını kaybetti, yaklaşık 700 kişi de yaralandı. Bu yıl alınan tedbirler sayesinde trafik kazalarında ciddi bir azalma kaydedildi. Bu yıl ki kayıtla 45 ölümlü trafik kazasında 50 can kaybı yaşandı. Bu rakam da kesinlikle azımsanacak bir rakam değil. Ancak kaza ve trafikte kaybedilen canın azalması sevindirici" diyerek trafikte tedbirlerin arttırılarak devam etmesini istedi.



"Tedbirler ve farkındalık oluşturan kampanyalar olumlu sonuç verdi"



Gelişen teknoloji ve değişen hayat şartları nedeniyle trafik kültürünün de bir yaşam kültürü haline gelmesi gerektiğini kaydeden Başkan Özmeriç, son yıllarda alınan tedbirlerin yanı sıra farkındalık oluşturan kampanyaların olumlu sonuçlar verdiğini kaydetti.



"Kazaların azalmasında çocuklar önemli rol oynadı"



İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim', 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' ve 'Hayatı Korumak İçin; Kemerin Ses Getirsin' kampanyalarının çok iyi farkındalık oluşturduğunu ifade eden Başkan Özmeriç, "Verilere göre; Son 10 yılda motorlu araç sayısında yüzde 61 artış oldu. Geçen yıllarda bayram tatillerinde bir güne ortalama 15 vatandaşımız trafik kazası sonucu hayatını kaybederken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 34 civarı azalarak 10 düzeyine indi. Temennimiz trafik bilincinin bir kültür haline getirilip trafik kazalarının minimum seviyeye çekilmesidir" dedi. - AYDIN