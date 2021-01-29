Tedbirler işe yaradı, Zonguldak'ta harita yeşile döndü - Son Dakika

Tedbirler işe yaradı, Zonguldak'ta harita yeşile döndü

29.01.2021 17:24

Tedbirler işe yaradı, Zonguldak'ta harita yeşile döndü Zonguldak'ta yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler işe yaradı.

Tedbirler işe yaradı, Zonguldak'ta harita yeşile döndü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler işe yaradı. Haritanın yeşillendiği kentte aktif vaka sayısında düşüş görüldü.

Türkiye'de ilk vaka sayısının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana "Ve Zonguldak" olarak gündeme gelen madenci kenti, yaklaşık bir yıllık süreçte sokağa çıkma kısıtlamalarında büyükşehirler ile yan yana anıldı.

"Çok yüksek risk" görülen kent merkezinde de hafta içi 21: 00 ila 05: 00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra hafta sonu kısıtlamalarıyla vaka sayılarına azalma gözlemlendi. Zonguldak Valiliği de korona virüsle mücadeledeki paylaşımda "Sağlığımızı tehdit eden korona virüs salgınıyla mücadelede belirlenen tedbirler ve kısıtlamalar sonucunda aktif vaka sayısındaki düşüş ilimizde de görülmektedir" denildi.

Aktif vaka sayılarının düşüşündeki mücadele için belirlenen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının yanı sıra kalabalık ortamlardan uzak durulması, komşu ziyaretlerinden de kaçınılması istendi. Noktasal veri içermemekle birlikte tespit edilmiş korona virüs hastalarının ve temaslı riskli kişilerin adreslerine göre oluşturulan Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritası da yeşile döndü. Yoğunluk haritasında önceki aylara kıyasla büyük fark gözlemlenirken vatandaşlar da alınan tedbirlerin etkili olduğuna dikkat çektiler.

Kent merkezinde esnaflık yapan Çetin Yıldız, "Şu anda epey işe yaramış görünüyordu. Aşırı şekilde bir salgın vardı. Şimdi daha rahat. Kimse bulaşmaması için elinden geleni yapıyor. Tedbirler bir müddet daha devam etmeli ama insanlar artık sıkıldı. Bir müddet daha devam edip garantiye alınmalı. Sonra insanlar serbest bırakılmalı. Ne kadar kısa sürede insanlar kurallara uyup atlatırsak o kadar iyi" diye konuştu.

Korona virüs ile mücadelede grip vakalarında da azalma görüldüğünü anlatan Yılmaz Pınarcık, "Herkes tedbirlere uyarsa korona virüsü yeneceğiz. Kısıtlamalar çok işe yaradı. Sağlık, hijyen kurallarına uyduğumuz müddetçe bu hastalıktan ve diğer hastalıklardan korunuyoruz ve kurtuluyoruz. Sağlığımız açısından insanoğlu var olduğu müddetçe hastalığa yakalanmamak için tedbirlere uymak zorundadır. Halkımız bu işi yanlış anlıyor. Mikrop geçecek bir daha gelmeyecek sanıyor. Halbuki öyle değil hijyen kurallarına, sosyal mesafeye uymak zorundayız. Grip sayılarında azalma var. Hemen hemen yok gibi. Kurallara uyduğumuz müddetçe bu hastalıklardan korunuyoruz. Sadece korona virüs değil tüm hastalıklardan korunuyoruz" dedi.

Tedbirler işe yaradı, Zonguldak'ta harita yeşile döndü
Tedbirler işe yaradı, Zonguldak'ta harita yeşile döndü
Tedbirler işe yaradı, Zonguldak'ta harita yeşile döndü
Tedbirler işe yaradı, Zonguldak'ta harita yeşile döndü

Koronavirüs, Zonguldak, Türkiye, Harita, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tedbirler işe yaradı, Zonguldak'ta harita yeşile döndü - Son Dakika


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