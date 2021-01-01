Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 2021'in ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı

Son dakika gündem haberine göre Cuma namazından detaylar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 2021 yılının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek kılındı.

Cuma namazından detaylar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 2021 yılının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek kılındı. Sakarya'da vatandaşlar yeni yılın ilk cuma namazını araç kullanmadan gittikleri evlerine en yakın camilerde kıldı. Seccadelerini alarak Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelen vatandaşlar, İl Müftüsü Hasan Başiş'in namazdan önce yaptığı vaazı dinledi. Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından dua ederek camiden ayrıldı. Bolu Bolu'da vatandaşlar cuma namazlarını ikametlerine yakın camilerde kıldı. Polis ekipleri, camilere araçları ile gelenlere yönelik denetim yaptı. Kocaeli Kocaeli'de yeni yılın ilk cuma namazı Kovid-19 tedbirlerinin gölgesinde kılındı. Salgınla mücadele tedbirleri nedeniyle 2021'i evde karşılayan vatandaşlar, yılın ilk cuma namazı için öğle saatlerinde sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen cuma namazını İzmit Milli İrade Meydanı'nda kılmayı tercih etti. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri gözlendi. Bartın Bartın'da camilere dezenfektan kullanarak giren vatandaşlar, kurallara uyarak namaz kıldı. Yukarı Halilbey Camisi'nde çok sayıda kişi sosyal mesafeye göre belirlenen kapasiteyi aşmadan ve kurallara uyarak cuma namazı kıldı, dua etti. Düzce Düzce'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en yakın camiye gelen vatandaşlar cuma namazını kıldı. Seccadeleri ile Merkez Büyük Camisi'ne gelenler, sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak namazını eda etti. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de Selçuklular'da kullanılan otağlardan esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Merkez Camisi'nde yeni yılın ilk cuma namazı kılındı. Karabük Karabük'te 2021'in ilk cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürüyüş mesafesindeki camilerde kılındı. Vatandaşlar, araç kullanmadan ikametlerine en yakın camiye yürüyerek geldi. Seccadesini alarak KARES Kavurmacı Camisi'ne gelen vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı.

Kocaeli, Namaz, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 2021'in ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı - Son Dakika

Son Dakika

Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz

Son Dakika! Erdoğan'dan Fikri Sağlar'ın 'türban' çıkışına sert tepki: CHP'nin faşizan anlayışının bir yansımasıdır

Sergen Yalçın, Süper Lig'de gündem olan pozisyonla ilgili isyan etti: Taç düşsün kafanıza

Ardahan'da yaz aylarında görülen Atatürk silüeti, bu yıl aralık ayında da görüldü

Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü

Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?

Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor

Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı